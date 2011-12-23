В Краматорске - четвертый за месяц случай суицида

В Краматорске Донецкой области вчера повесилась 54-летняя женщина. Это четвертый случай суицида в городе в текущем месяце.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает местный сайт «Новости Краматорска» со ссылкой на городской отдел милиции.

Как выяснили правоохранители, уже несколько лет погибшая сильно болела, поэтому предполагается, что от непереносимой боли и безнадежности женщина решила уйти из жизни.

Жительница Краматорска совершила суицид, пока сын ходил в аптеку за выписанными врачами лекарствами, никакой предсмертной записки она не оставила.

В сообщении напоминается, что за текущий месяц - это уже четвертый случай суицида в Краматорске: на прошлой неделе повесилась 33-летняя женщина, оставив сиротами двух детей; 7 декабря жизнь самоубийством покончили сразу два человека - 20-летний парень повесился на глазах у собственной матери, а 15-летняя девушка прыгнула с крыши многоэтажного дома.