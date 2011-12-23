В Киеве назвали лауреата премии «Книга года ВВС 2011»

Победителем литературной премии «Книга года Би-БиСи 2011» стал Владимир Руткивский, со своим детским романом «Синие воды» (издательство «Темпора»).

Об этом сегодня объявили во время финальной церемонии в Киеве.

Кроме Руткивского в пятерку финалистов в этом году вошли:

Тарас Антипович, «Хронос» (издательство "А-ба-ба-га-ла-ма-га")

Галина Вдовиченко, "Бора" (издательство "Клуб семейного досуга")

Антон Санченко, "Очерки бурсы" (издательство "Темпора")

Артем Чапай, "Путешествие с Мамайотой в поисках Украины" (издательство "Нора-друк").

Литературная премия "Книга года Би-Би-Си" вручается уже в седьмой раз. Премию в размере 1000 фунтов стерлингов получает автор лучшей, по мнению жюри, книги новой украинской прозы. Книги на премию номинируют издательства.

В жюри премии в 2011, как и в 2010, году работали профессор УКМА Вера Агеева, депутат и телепродюсер Ольга Герасимъюк, телеведущий ICTV Андрей Куликов, писательница Светлана Пиркало и книжный обозреватель сайта "Украинская правда", Ирина Славинская. Координатором жюри является Светлана Пыркало.

Фото - Татьяны Давиденко