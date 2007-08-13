Из-за неполадок отключили сразу два энергоблока украинских АЭС

Четвертый энергоблок Ривненской АЭС 12 августа в 19 час. 38 мин. отключен от энергосети для устранения неполадок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАЭК «Энергоатом».

Кроме того, 11 августа в 00 час. 20 мин. энергоблок №5 Запорожской АЭС отключен от сети для проведения среднего планового ремонта.

В то же время, 10 августа энергоблок №2 Запорожской АЭС подключен к сети после устранения дефекта на трубопроводе второго контура.

Сегодня на атомных станциях Украины в работе находятся 11 из 15 энергоблоков. Продолжаются ремонтные работы на первом энергоблоке Ривненской АЭС и первом энергоблоке Южно-Украинской АЭС.