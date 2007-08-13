Из-за неполадок отключили сразу два энергоблока украинских АЭС
11:17, 13 августа 2007Общество
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Информация НАЭК Энергоатом
|Ровенская АЭС
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАЭК «Энергоатом».
Кроме того, 11 августа в 00 час. 20 мин. энергоблок №5 Запорожской АЭС отключен от сети для проведения среднего планового ремонта.
В то же время, 10 августа энергоблок №2 Запорожской АЭС подключен к сети после устранения дефекта на трубопроводе второго контура.
Сегодня на атомных станциях Украины в работе находятся 11 из 15 энергоблоков. Продолжаются ремонтные работы на первом энергоблоке Ривненской АЭС и первом энергоблоке Южно-Украинской АЭС.
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