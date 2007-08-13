Из Украины в Польшу пытались вывезти 14 икон

Работники Западной региональной таможни в минувшие выходные предотвратили незаконный вывоз из Украины 14 икон.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Западной региональной таможни, в частности, 11 августа через таможенный пост «Мостисска» рейсовым автобусом из Украины в Польшу следовал 49-летний житель Кировограда, среди личных вещей которого таможенники обнаружили 13 религиозных икон.

На следующий день через тот же пункт пропуска из Украины на родину рейсовым автобусом возвращался 52-летний гражданин Республики Польша. Он пытался скрыть от таможенного контроля икону «Святой Николай».

Составлены протоколы о нарушении таможенных правил, иконы направлены на экспертизу.