Из Украины в Польшу пытались вывезти 14 икон
10:29, 13 августа 2007Общество
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Информация таможенников
Работники Западной региональной таможни в минувшие выходные предотвратили незаконный вывоз из Украины 14 икон.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Западной региональной таможни, в частности, 11 августа через таможенный пост «Мостисска» рейсовым автобусом из Украины в Польшу следовал 49-летний житель Кировограда, среди личных вещей которого таможенники обнаружили 13 религиозных икон.
На следующий день через тот же пункт пропуска из Украины на родину рейсовым автобусом возвращался 52-летний гражданин Республики Польша. Он пытался скрыть от таможенного контроля икону «Святой Николай».
Составлены протоколы о нарушении таможенных правил, иконы направлены на экспертизу.
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