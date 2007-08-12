Киевские предприниматели ”заработали” на инвалидах миллион

В Киевской области работниками Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачены должностные лица общества с ограниченной ответственностью.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, отмеченные лица в 2004 году получили от отделения защиты инвалидов деньги в сумме один миллион гривен, предназначенные для создания рабочих мест и трудоустройства инвалидов, и использовали их не по целевому назначению. По данному факту районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.210 УК Украины (нарушение законодательства о бюджетной системе Украины).