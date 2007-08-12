Кабмин образовал Институт одаренного ребенка

Кабинет Министров Украины своим распоряжением от 8 августа 2007 г. № 635-р образовал Институт одаренного ребенка.

Текст распоряжения опубликован на официальном сайте правительства.

Таким образом Кабинет Министров Украины принял предложение Министерства образования и науки и Академии педагогических наук о создании в г. Киеве научного учреждения - Института одаренного ребенка с отнесением его к ведению отмеченной Академии.

Согласно распоряжению, Академия педагогических наук должна утвердить устав и структуру Института одаренного ребенка.

Расходы, связанные с обеспечением деятельности отмеченного Института, будут осуществляться в пределах расходов, предусмотренных Академии в государственном бюджете.