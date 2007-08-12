Кабмин образовал Институт одаренного ребенка
08:44, 12 августа 2007Общество
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... пока неизвестно, сколько взрослых будут там получать зарплату
Кабинет Министров Украины своим распоряжением от 8 августа 2007 г. № 635-р образовал Институт одаренного ребенка.
Текст распоряжения опубликован на официальном сайте правительства.
Таким образом Кабинет Министров Украины принял предложение Министерства образования и науки и Академии педагогических наук о создании в г. Киеве научного учреждения - Института одаренного ребенка с отнесением его к ведению отмеченной Академии.
Согласно распоряжению, Академия педагогических наук должна утвердить устав и структуру Института одаренного ребенка.
Расходы, связанные с обеспечением деятельности отмеченного Института, будут осуществляться в пределах расходов, предусмотренных Академии в государственном бюджете.
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