Эксперт: 2011 год принес коммерциализацию образования

2011 год отметился коммерциализацией образовательной деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение директор Международной благотворительной организации «Центр тестовых технологий и мониторинга качества образования» Игорь ЛИКАРЧУК высказал на пресс-конференции в Киеве.

Он заметил, что теперь также существует тенденция к уподоблению современного образования советской модели образования.

Другой негативной тенденцией в 2011 году в сфере образования И.ЛИКАРЧУК назвал не выполнение программы экономических реформ Министерством образования и науки, молодежи и спорта.

“За прошлый год принято более 30 нормативных документов. Но мне кажется, что реформы в образовании и закончились на этапе принятия этих нормативных документов”, – сказал эксперт.

“Я очень хотел бы назвать хотя бы 5-6 нормативных документов, которые, по моему мнению, ведут украинское образование к европейскому. Таких нет”, – добавил он.

Решение относительно подчинения всех вузов Министерству образования И.ЛИКАРЧУК назвал подтверждением тенденции к “опасному явлению” централизации управления образованием.

Отдельно И.ЛИКАРЧУК выделил тенденцию к коммерциализации образовательной деятельности в 2011 году. По его словам, именно в этом году она “приобрела параметры и характеристики, которых не было за все 20 лет существования независимой украинской системы образования”.

Полное интервью в материале "Год образования-2011: о чем смолчал Табачник"