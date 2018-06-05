Год образования-2011: о чем смолчал Табачник

Как 150 тысяч заявлений абитуриентов превратились в декабре в 400 тысяч - остается загадкой... То ли опять министра память подвела, то ли сильно хочется выдать желаемое за действительное?..

На днях в главном образовательном ведомстве Украины подводили итоги года. Дмитрий Табачник говорил исключительно о достижениях. Если бы не знать истинного положения вещей, то можно было бы подумать, что за последний год у нас от детсада до вуза - только благодать и процветание. Оперируя цифрами, Табачник рассказывал об увеличении должностных окладов и зарплат учителей за последний год и об их "достаточном повышении" в следующем, о "крестовом походе" за возвращение детских садов, об обеспеченности учебниками и учреждении госпрограммы обучения студентов и аспирантов Украины в зарубежных университетах, об удачной вступительной кампании... Конечно, не забыл министр похвалить и свой новый законопроект о высшем образовании, против которого в течение года протестовали преподаватели и студенты.

Но когда начался блок вопросов от журналистов: например, сколько школ было введено в эксплуатацию за последний год, на сколько выросла зарплата учителя, память министру изменила.

"Я же не компьютер, чтобы помнить. Присылайте запрос", - ответил он.

Выборочная память у наших чиновников, она почему аккумулирует исключительно цифры о достижениях. И то иногда немного искаженные.

Каким был 2011 год - Год образования и информационного общества - не только сквозь призму видения Табачника, пытался исследовать УНИАН.

Как учителя себе зарплату "выбивали"

- За этот год несколько раз повышался должностной оклад учителя, - рассказывает Табачник. - Когда я начал работу, средний должностной оклад в школе составлял 1040 гривен, а средняя заработная плата - 1700 гривен. На сегодня мы имеем средний должностной оклад по школе - 1387 гривен и среднюю зарплату - 2,5 тысячи гривен.

Только почему господин министр умолчал, какой ценой далось это повышение. Почему-то не вспомнил, как в марте тысячи педагогов съехались под Кабмин, чтобы сказать Азарову, что на 613 гривен (а это был тариф педагога первого разряда) прожить невозможно. Украинский учитель тогда в знак протеста даже ложился прямо посреди проезжей части на улице Грушевского. Аналогичные митинги прошли в 12 городах Украины. Напомним, что украинские учителя не протестовали 10 лет...

Но "главный педагог" тогда даже не решился выйти к своим подопечным, чем вызвал возмущение премьера Николая Азарова, который назвал Табачника безответственным и вынес ему строгий выговор.

Еще одна беда украинских учителей - вынужденные отпуска, в которые время от времени их выгоняют местные чиновники ради экономии.

Муть с госзаказом

С начала 2011 года у Табачника решили сократить госзаказ сразу на 42%. Инициативу урезания государственного заказа студенты сразу назвали очередным шагом к коммерциализации образования. И уже 31 января молодежь Киева, Донецка, Запорожья, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Харькова вышла на улицы, требуя снять с регистрации пресловутый министерский законопроект "О высшем образовании", отменить сокращение госзаказа на 42% и ввести автономию в украинских вузах.

Поддержали молодежь и депутаты на местах. Львовские даже написали письмо Януковичу, чтобы как-то повлиял на своего подчиненного.

Совместными протестными силами начальную цифру в 42%, инициированную образовательным ведомством, удалось снизить, хотя от самой идеи урезания госзаказа у Табачника не отказались.

К тому же принцип распределения госзаказа и сейчас остается тайной за семью печатями. Его существенно урезали Могилянке и Львовскому университету Франка, а вот государственное финансирование вузов кума Табачника Максима Луцкого почему уменьшилось по минимуму.

Азаров уже прямым текстом заявлял Табачнику, что ему не нравится, что тот скрывает госзаказ. Однако воз и ныне там ...

Вступительная кампания

- Были увеличены сроки приема заявлений и документов с 15 до 31 дня, - отчитывался о "достижениях" вступительной кампании на итоговой пресс-конференции образовательный чиновник. - Кроме того, в 2011 году мы впервые реализовали экспериментальный проект "электронное поступление". Несмотря на необъективную критику, он как первичный этап прошел успешно: подано почти 400 тысяч заявлений от 150 тысяч абитуриентов, что составляет почти половину всех поданных в этом году заявлений. А таких было 870 тысяч.

Странные слова...

Во-первых, о сроке приема документов... До прихода Табачника у поступающих был месяц, чтобы развезти и разнести эти заявления по вузам. Но по инициативе нового министра в 2010 году срок подачи документов сократили до двух недель. Из-за чего вступительная кампания сопровождалась огромными очередями. В этом году он свой "грех" исправил и... выдал за достижение.

С электронным поступлением история еще интереснее.

Когда на сайте УНИАН появилась статья о недостатках нынешней вступительной кампании, в образовательном ведомстве обвинили нас и общественную организацию «Опора» в распространении якобы ложных сведений. В этом «ответе Чемберлену» об успешности новации среди прочего говорилось: "Более 10 процентов абитуриентов воспользовались сервисом электронного поступления. Всего подано почти 150 тысяч заявлений".

Как 150 тысяч заявлений абитуриентов превратились в декабре в 400 тысяч - остается загадкой... То ли опять министра память подвела, то ли так сильно хочется выдать желаемое за действительное.

- Если бы эта реформа действительно была успешной, то портал, через который шло это электронное поступление, не умер бы, - говорит руководитель Центра тестовых технологий и мониторинга качества образования Игорь Ликарчук. - А это «Единое окно» успешно прекратило свою деятельность. И вообще надо говорить не об электронном поступлении, а о электронную систему подачи документов.

- Тезис о том, что электронное поступление - это эксперимент, появился не сразу, - отмечает руководитель Центра образовательного мониторинга Павел Полянский. - До начала вступительной кампании эта электронная форма анонсировалась как абсолютно полноправный способ подачи документов. И только когда начались непрерывные возмущения и неразбериха, заявили, что это, мол, эксперимент. Там еще была "двойная бухгалтерия". Выпускники рассказывали, что когда не смогли зарегистрироваться через Интернет и приехали подавать заявления прямо в университет, то им не давали документы, пока они же не зарегистрируются дополнительно в электронной базе.

Эксперты отмечают, что сама идея электронного вступления правильная и современная, но в министерском прочтении становится искривленной. К тому же требуют согласования некоторых важных вопросов: кто будет оператором, как коррелироваться деятельность системы с законом о защите персональных данных и главное - как научить университеты пользоваться этой системой.

О рейтингах и псевдорейтингах

"Задания президента выполняются! Пять вузов Украины вошли в рейтинг ведущих университетов мира", - отрапортовали в конце марта у Табачника, чем выставили себя на посмешище. Это были данные российского рейтинга, опубликованные в 2009 году.

Таким странным способом чиновники в министерстве, наверное, хотели угодить президенту, который в 2010 году поставил задачу, чтобы 3-5 университетов Украины вошли в число заведений, признанных в мире.

Правда, позже два украинских вуза - Киевский политехнический институт и Донецкий национальный университет - все же попали в ТОП-700 рейтинга лучших университетов мира QS World University Rankings 2011.

- Это исключительно заслуга педагогических коллективов, руководителей этих университетов, студентов и аспирантов, - отмечает Павел Полянский.

Учебниковая эпопея

В апреле 2011 года, когда в школах уже понемногу готовились к последним звонкам, десятиклассники не получили учебники по информатике, английскому языку и другим предметам.

Отсутствием учебников тогда активно занялся вице-спикер Николай Томенко. Он попросил Генпрокуратуру разобраться с ситуацией. В ведомстве Пшонки установили, что Минобразования не обеспечило надлежащий выпуск учебников для школьников. ГПУ в своем ответе отметила, что в 2010 году не выполнен государственный заказ по изданию учебников и учебных пособий в общем количестве 171 тыс. экземпляров. Выпуск отдельных учебников начат только после 1 сентября 2010 года. Как следствие, учебную литературу для учащихся второго, пятого и десятого классов доставили с опозданием. Некоторых учебников изготовили меньше необходимого количества, а вот букварей русского языка почему-то напечатали на 65 тысяч экземпляров больше потребности.

Пришел сентябрь 2011 года. А с учебниками все опять не так гладко, как рапортуют в Минобразования. Теперь уже народный депутат Вячеслав Кириленко обратился к Николаю Азарову с запросом о своевременном обеспечении школ учебниками.

«До 1 сентября на места не поступили все позиции учебников, а поступившие пришли не в полном объеме. В зависимости от региона Украины уровень обеспечения учебниками составляет от 50% до 90%»,- отметил он.

На последней пресс-конференции Табачник сообщил, что проектом госбюджета на 2012 год предусмотрено 228 млн. грн. для печати учебников для первого и частично второго классов. Он пожаловался, что министерству подаются завышенные расчетные данные необходимого количества учебников из областей.

Тем временем среди экспертов преобладает то мнение, что школы могли бы спокойно обеспечить себя учебниками вдвое дешевле, чем Минобразования. Но вряд ли им предоставят такое право ...

О коммерциализации, централизации и советизации образования

Эксперты в сфере образования тоже проанализировали прошлый год. И их выводы с министерскими не совпадают.

- Набирают обороты попытки унифицировать украинское образование именно с евразийскими стандартами при сохранении риторики о соблюдении общеевропейских принципов. Не выполнено обещание подключить все школы к Интернету - в рчередной раз ее перенесли то ли на 2013, то ли на 2015 год. Не выполнено обещание обеспечить подвоз всех детей, которым это необходимо, школьными автобусами. Не выполнено обещание обеспечить учеников 11-го класса учебниками с начала учебного года. Профтехобразование продолжает терять позиции. Новый закон о высшем образовании до сих пор не принят, - перечисляет "достижения" Минобразования Павел Полянский.

Рассказывает он и еще об одной особенности нынешних чиновников-педагогов, а именно - "манипулятивное приписывание собственной деятельности достижений предыдущих лет".

- С 1989 года родители имеют право выбирать язык обучения для своих детей. В этом году нам сообщили, что впервые предоставили такое право. С первого года независимости всегда печатались учебники на языках национальных меньшинств, причем для всех классов. В этом году мы услышали, что впервые в 2011 году такие учебники были напечатаны. Прошло 6 лет, как отменены нормативы по физкультуре. Мы сейчас услышали, что впервые. Мы слышим, что в 2010 году впервые введена всеукраинская олимпиада по русскому языку и литературе. На самом деле в 2010 году состоялась третья олимпиада. Первая прошла в Севастополе в 2008-м.

Состояние украинского образования Игорь Ликарчук, в свою очередь, охарактеризовал украинским выражением - "застряло как собака на перелазе".

- Меня беспокоит, что наше образование очень мощно склоняется к советской модели, - отмечает руководитель Центра тестовых технологий и мониторинга качества образования. - Министерством образования были утверждены основные направления воспитательной работы в учреждениях образования. Я положил перед собой "Примерное содержание и воспитание школьников", которое работало в советские годы - это одно и то же, единственное - убрали марксизм-ленинизм. Этапы реформ закончились принятием нормативных документов. Множатся документы с большой скоростью, а результата не будет. Эти не документы не работают. Происходит дальнейшая централизация системы образования, когда во всем мире идет децентрализация. И принятие решения о подчинении всех вузов Минобразованию еще одно тому подтверждение. Причина очевидна - чтобы все держать в одном подоле: и назначения ректоров, и имущество, и оборудование, и финансы. Фактически теперь в МОН сосредотачиваются огромные финансовые потоки. Коммерциализация образовательной деятельности достигла уровня, которого не было за все 20 лет независимости. Причем эта коммерциализация имеет явный привкус зарабатывания денег. Вспомнить хотя бы историю с тестами для 5-8 классов. Сборники, разрекламированные УЦОКО, стоят 50 гривен. Это по одному предмету. А сдавать ВНО надо из четырех - то есть это 200 гривен. В этих сборниках все те задачи, которые использовались в предыдущих годах. Если в 2010 году Украинский центр размещал задачи предыдущих лет на своем сайте, чтобы все желающие могли бесплатно их скачать, то сегодня за них надо заплатить. Причем в этих сборниках есть ошибки. Вершина - методическая рекомендация по работе с тестовыми заданиями: "доверяйте своей интуиции - решайте проблему на уровне подсознательного".

***

Активные студенческие акции протеста против "Закона о высшем образовании", закрытия школ, слияния вузов, букетная пощечина, конкурс украинского языка им. Петра Яцика, который из-за бездействия Минобразования оказался под угрозой проведения - это все из-за деяний ведомства во главе с Табачником.

В конце года в центре внимания СМИ и общественности оказался КПИ. У ректора Михаила Згуровского завершился контракт. Лишь после активных протестов студентов политеха Табачник назначил его и.о.ректора, но конкурс на должность до сих пор не объявил. Хотя обещал еще в начале ноября.

- Министерство уже трижды напоминало ученому совету университета и ректору, чтобы они привели в соответствие устав... Никто не собирается посягать на должность ректора Киевской политехники. 20 лет руководит - пусть еще 20 лет руководит. Успехов фантастических! - ехидно заметил Табачник.

В КПИ на упреки министра отвечают, что неоднократно обращались в МОН насчет изменений в устав.

"На самом деле, вопрос устава КПИ не имеет никакого отношения к процессу объявления конкурса. Для примера, в Острожской академии 28 ноября 2011 был объявлен конкурс на замещение вакантной должности ректора вообще при отсутствии утвержденного устава", - отмечают в политехнике.

...Конечно, было и что-то хорошее. Вышеупомянутое дебютное попадание двух украинских университетов в мировые рейтинги... В рейтинге Webometrics университетов мира лучший результат среди украинских вузов показал Львовский национальный университет им. Ивана Франко, который занял 1443-ю позицию. На 1576-й разместился Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, на 1608-й - Киево-Могилянская академия. Украинские спортсмены-студенты успешно выступили на ХХVI Всемирной летней универсиаде 2011 года - завоевали 44 медали и заняли шестое общекомандное место среди 152 стран. Луганские студенты стали обладателями двух путевок на Олимпийские игры-2012 в Лондоне. Комиссар ЕС по вопросам образования, культуры, многоязычия, спорта, медиа и молодежи Андрулла Вассилиу приехала в Киев и вручила первый в Украине диплом доктора философии (PhD) подопечной Киево-Могилянской академии и поделилась приятной новостью, что Евросоюз увеличивает финансирование двух образовательных программ - «Темпус» и «Эразмус Мундус», которыми могут пользоваться украинские студенты. Школьники и студенты побеждают в олимпиадах, абитуриенты демонстрируют свои знания на ЕГЭ, ценность которого, увы, постепенно нивелируется. Но это уже заслуга не чиновников Минобразования, а тысячи простых учителей, которые за "несколько раз увеличенный должностной оклад" в 1387 гривен дают образование нашим детям.

Анна Ященко