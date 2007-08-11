Российские военные заставили журналистов ”Интера” стереть часть съемки в Грузии

Журналист и телеоператор телекомпании «Интер» были задержаны российскими военными в зоне грузино-югоосетинского конфликта, сообщает Сегодня.

Корреспонденты работали на месте, где 6 августа неизвестный самолет (по утверждению грузинской стороны - российский бомбардировщик Су-24) выпустил антирадарную управляемую ракету "Радуга Х-58" по РЛС близ села Цителубани. По словам журналистов, у них были все документы на проведение работ в зоне конфликта. По словам самого оператора Максима Чеблина, миротворцы заставили его стереть все кадры, на которых были сняты крупным планом две палатки миротворцев и один военный.

Сейчас украинские журналисты уже находятся в Тбилиси.