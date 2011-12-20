Погода на завтра

Завтра в Украине ожидается мокрый снег и дождь, в южной части, а днем и в центральных и восточных областях местами сильные осадки.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура на протяжении суток 3-8° тепла, в Крыму 7-12° тепла, в северных, Винницкой и Черкасской областях от 3° мороза до 2° тепла.

В западных областях ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, температура ночью 3-8° мороза, днем около 0°.

Ветер северный, на Левобережье южный, 7-12 м/с, на юге местами порывы 15-20 м/с.

В Киевской области в среду ожидается мокрый снег, днем местами с дождем. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла. В Киеве температура на протяжении суток около 0°.