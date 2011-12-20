Адвокаты Ландика добиваются уголовного дела против потерпевшей

Адвокаты депутата Луганского горсовета Романа ЛАНДИКА обжаловали отказ в возбуждении уголовного дела в отношении Марии КОРШУНОВОЙ по факту нанесения тяжких телесных повреждений их подзащитному.

Об этом сообщил УНИАН адвокат Р.ЛАНДИКА Юрий БЕРЕЗОВСКИЙ.

По его словам, заявление о возбуждении такого дела Р.ЛАНДИК подал в РОВД Ленинского района Луганска в день инцидента в ресторане «Баккара», 4 июля текущего года. 27 октября суд постановил отказать в возбуждении этого дела. Об отказе Р.ЛАНДИКУ и его адвокатам стало известно только во время судебного заседания 14 декабря.

Справка УНИАН. 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата от ПР Владимира ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК избил Марию КОРШУНОВУ. Видеозапись избиения попала в Интернет.