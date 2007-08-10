Российский фактор на выборах будет иметь гораздо меньшее значение

Российский фактор на предстоящих досрочных парламентских выборах будет играть значительно меньшую роль.

Об этом сегодня в ходе круглого стола на тему «Первая неделя избирательной кампании - оценка КИУ» заявил политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир ФЕСЕНКО.

«Судя по всему, на этих выборах, в отличие от 2006 года, и уж тем более от выборов 2004 года, гораздо меньшее значение будет иметь тема украинско-российских отношений, и вообще российский фактор на этих выборах как таковой», - сказал он.

По словам В.ФЕСЕНКО, это будет достаточно интересной и новой тенденцией. «Насколько она будет устойчивой, определяющей и долговременной - это уже другая проблема»,- сказал В.ФЕСЕНКО.

В свою очередь, российский эксперт Алан КАСАЕВ, комментируя высказывание В.ФЕСЕНКО, отметил, что предстоящие досрочные парламентские выборы «пока что, во всяком случае, не очень сильно интересуют и российское общественное мнение». «Это некий феномен», - добавил он.

В свою очередь, президент фонда «Политика» Вячеслав НИКОНОВ положительно оценил ожидаемое снижение роли российского фактора на предстоящих парламентских выборах в Украине.

«На мой взгляд, это свидетельство определенной зрелости украинской государственности, потому что раньше Россия была в центре предвыборной борьбы во многом потому, что надо было отвечать на вопрос «почему Украина не Россия?», - сказал он.

Эта тенденция, по словам политолога, свидетельствует о том, что «ответ на этот вопрос найден, и у Украины появилась самостоятельная повестка дня для избирательной кампании».