В Херсоне открытие елки перенесли из-за смерти ректора

Вчера на 48-м году жизни умер ректор Херсонского государственного университета Олег Мишуков.

Как передает корреспондент УНИАН, О.Мишуков умер в областной клинической больнице, куда он попал с неделю назад с обширным инсультом.

В связи со смертью О.Мишукова запланированное на 19 декабря открытие городской новогодней елки перенесено на пятницу, 23 декабря. Такое распоряжение выдал мэр Херсона Владимир САЛЬДО.

Справка УНИАН. О.Мишуков 13 июля 2011 года был назначен ректором Херсонского государственного университета. До этого долго работал проректором ХГУ, заведовал кафедрой мировой литературы и культуры.

Заслуженный работник культуры Украины (1998 г.), Заслуженный деятель искусств Украины” (2003 г.). Почётный гражданин г. Херсона (2009 г.), депутат Херсонского областного совета. Член Партии регионов.

В 2004-м, 2009-2010 годах был доверенным лицом кандидата в Президенты Украины Виктора ЯНУКОВИЧА по 185 избирательному округу.