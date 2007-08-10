Мост на Кубань поможет ”давней мечте крымчан - быть как можно ближе к России”

Глава Верховной Рады Автономной Республики Крым Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что строительство моста Керчь-Кубань поможет осуществить «давнюю мечту крымчан - быть как можно ближе к России».

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь крымского спикера Алла ГОРЕВА, такое мнение А.ГРИЦЕНКО высказал в ходе ознакомительной поездки в Краснодарский край Российской Федерации, где его сопровождали глава правительства Крыма Виктор ПЛАКИДА и ряд министров автономии.

По словам крымского спикера, одним из этапов перед началом строительства моста Керчь-Кубань должно стать межправительственное соглашение между Украиной и Российской Федерацией. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент РФ Владимир ПУТИН уже получили письма с предложением строительства транспортного переезда через Керченский пролив. По мнению А.ГРИЦЕНКО, решение по этому вопросу будет принято уже в сентябре.

Целью визита крымской делегации в Краснодарский край стало знакомство первых лиц автономии с деятельностью одного из претендентов на строительство моста через Керченский пролив - российской проектно-строительной фирмой «Спецфундаментстрой». Предприятие с 2000 года активно занимается проектированием и строительством морских гидротехнических сооружений на территории РФ, а также разработкой и внедрением новейших технологий с экспериментальным обоснованием инновационного технологического оборудования.

Руководство Крыма ознакомилось с возможностями потенциального подрядчика, а также ходом завершающихся работ по строительству гидротехнического сооружения морского терминала по перевалке аммиака и подходной эстакады, которые ведутся сегодня возле станции Тамань в поселке Волна. «У крымского руководства сложилось позитивное впечатление об увиденном: фирмой разработана и внедрена оригинальная технология, позволяющая вести строительство причальных и оградительных сооружений на открытых акваториях пионерным способом, без использования плавтехсредств», - отметила А.ГОРЕВА.

По словам главы парламента АРК, «быть как можно ближе к России – давняя мечта крымчан, и если это не всегда можно сделать на дипломатическом уровне, то, по крайней мере, это вполне реально на практическом». По мнению А.ГРИЦЕНКО, если будет построен мост через Керченский пролив – сообщение между Крымом и Кубанью станет бесперебойным и беспроблемным. Тем не менее, считает глава крымского парламента, с принятием окончательного решения торопиться не стоит. «Сегодня необходимо выбрать оптимальный вариант строительства моста, у нас есть и другие предложения. По сравнению с тем гидротехническим сооружением, которое строится в Тамани, у эстакады через Керченский пролив должны быть несколько иные параметры - двустороннее автомобильное движение, ширина каждой дорожной полосы 7 метров плюс одноколейная железнодорожная линия. Потенциал фирмы «Спецфундаментстрой» позволяет вести работы по закладке свай и по монтажу морского перехода на любую глубину. Поэтому, с некоторыми замечаниями этот российский проект вполне реален. Предварительное документальное предложение по строительству моста через Керченский пролив «Спецфундаментстрой» уже предоставило. Согласно их проекту, длина моста должна достигать 4,5 киллометра, а высота конструкций 50 метров», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он подчеркнул, что приоритетами при выборе застройщика станут стоимость и сроки реализации проекта. Как отметил крымский спикер, вопрос источника финансирования пока остается открытым: «У нас есть несколько вариантов - совместное бюджетное финансирование РФ и Крыма или привлечение инвестиций с дальнейшей передачей в концессию. Все будет зависеть от окончательного выполнения проектных работ, которые определят стоимость моста».

По подсчетам фирмы «Спецфундаментстрой», сама эстакада должна обойтись в 488 миллионов долларов США, а прилегающая портовая индустрия будет стоить значительно дешевле. Руководство проектно-строительной фирмы рассчитывает, что сможет выиграть у других претендентов право на строительство стратегически важного и социально значимого для обеих сторон объекта.

По словам председателя Совета министров автономии Виктора ПЛАКИДЫ, вариант, который предлагается проектно-строительной фирмой «Спецфундаментстрой», достаточно интересен, поскольку фирма оснащена необходимым и оригинальным технологическим оборудованием для производства работ, имеет высококлассных специалистов и большой опыт работы не только в Черноморском регионе. «Я уверен в том, что если этот проект будет реализован силами этой организации, у нас все получится хорошо, быстро и качественно», - отметил глава крымского правительства.