Банкиры: в начале 2012 года депозитные ставки снизятся

В январе 2012 года ставки по депозитам могут снизиться.

Такой прогноз сделали банкиры в ходе круглого стола «Демпинг на депозитном рынке: какие дополнительные риски для системы и вкладчиков означает волна повышения процентных ставок?», сообщает «Зеркало недели. Украина».

«Мы увидели серьезный прирост депозитов за последние несколько недель. Как только банкиры увидят стабильность этого прироста, ставки начнут снижаться. Произойдет это еще в начале января. Понятно, что ставки не опустятся до того уровня, на котором они держались на протяжении 2011 года», — констатировал заместитель председателя правления, директор главного управления розничного бизнеса «Правэкс-Банка» Тарас Кириченко.

По словам же председателя правления «Укрсоцбанка» Бориса Тимонькина, снижение депозитных ставок в первом квартале будет ожидаемым, исходя из практики прошлых лет. «Кредитный ресурс в начале года особенно никому не будет нужен, и мы будем снова до марта оверликвидными. Естественно, что в таких условиях будем реагировать снижением ставок», — констатировал банкир.

Первый заместитель председателя правления Дочернего банка «Сбербанка России» Александр Ведяхин отметил среди прочего, что банки могут сейчас повышать ставки по «коротким» вкладам в гривне благодаря незначительной доле в общем портфеле. «Гривневая маржа падает. Но с другой стороны, она по-прежнему находится в положительном диапазоне», — отметил финансист.