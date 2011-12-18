В Украину возвращаются вертолетчики из Африки

В Украину из Либерии в рамках ротации возвращается первая группа украинских миротворцев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны Украины, в воскресенье, 18 декабря, в 12.00, на базе 28-й отдельной механизированной бригады 6-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, дислоцированной в Одесской области, состоится торжественная церемония встречи первой группы военнослужащих из состава 56-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных Сил Украины 15-й ротации.

Представителям СМИ, которые желают осветить это мероприятие, за справками и аккредитацией могут обращаться по телефонам Регионального медиа-центра Министерства обороны Украины (г. Одесса): (048) 77-98-245, (066) 355-12-66. Контактное лицо – подполковник Сергей ДАНИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 56-й отдельный вертолетный отряд ВС Украины выполняет задание в составе Миссии ООН в Либерии с января 2004 года.

Общая численность отряда – 275 военнослужащих. На вооружении отряда находится 8 вертолетов Ми-8 и 3 вертолета Ми-24. Среди основных заданий Миссии ООН в Либерии, которые выполняют украинские авиаторы, – перевозка персонала Миссии и высокопоставленных лиц, перевозка грузов, медицинская транспортировка, эвакуация раненых, полеты наблюдения, воздушное сопровождение перемещения войск.