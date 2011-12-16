Раненый во время налета на банк в Донецке все еще в тяжелом состоянии

Состояние здоровья одного раненого в результате налета на донецкое отделение банка «Креди Агриколь» 12 декабря остается тяжелым, второго – удовлетворительным.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление охраны здоровья ОГА.

Состояние здоровья 31-летнего Алексея МИНАКОВА, который находится на стационарном лечении в хирургическом отделении ЦГКБ Донецка, тяжелое, стабильное. Он был госпитализирован с огнестрельным ранением поясничной области с повреждением внутренних органов, травматическим шоком II степени, внутрибрюшным кровотечением.

Общее состояние второго пострадавшего – 46-летнего Игоря ОДИНЦОВА (удовлетворительное. Он находится в областной травматологической больнице с диагнозом «множественные огнестрельные осколочные ранения тканей ног».

Третий пострадавший во время вооруженного нападения – 36-летний Александр Фрик вследствие полученных огнестрельных ранений скончался 15 декабря в реанимационном отделении областной травматологической больницы.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря в Калининском районе Донецка двое неизвестных в масках совершили вооруженное ограбление отделения банка «Кредит Агриколь», в результате которого были ранены три посетителя.

Злоумышленники забрали из кассы банка 900 тыс. грн., 30 тыс. долларов США, 19 тыс. евро и 400 тыс. российских рублей.