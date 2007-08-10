Погода на выходные

Завтра синоптики Украинского Гидрометцентра прогнозируют в Украине переменную облачность, без осадков. Лишь в западной части кратковременные дожди, грозы, местами град, шквалы 17-22 м/с, в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, на юге местами 21-23°; днем 27-32°, в южных областях и в Крыму местами 33-35°, на Прикарпатье и Закарпатье 21-26°.

12 августа кратковременные дожди с грозами ожидаются местами и в южной и центральной части страны, на остальной территории преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, на юге 17-22°; днем в западных областях 23-28°, на остальной территории 26-31°, в южной и восточной части местами до 34°.

13 августа ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди (в западных областях повсюду), грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, на юге 17-22°; днем в западных областях 23-28°, на остальной территории 26-31°, в южной части местами до 34°.

14 августа в западных областях и на Левобережье кратковременные дожди, грозы; на остальной территории отдельные грозовые дожди. Температура ночью 13-19°, на юге и востоке до 22°; днем в западных областях 21-26°, на остальной территории 24-29°, в восточных областях, Приазовье и Крыму до 32°.

15 августа кратковременные дожди с грозами пройдут в западных областях, на остальной территории отдельные грозовые дожди. Температура ночью 13-19°, на юге и востоке до 22°; днем в западных областях 21-26°, на остальной территории 24-29°, в восточных областях, Приазовье и Крыму до 32°.

11 августа в Киеве и столичной области осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 17-19°, днем 28-30°; по области ночью 15-20°, днем 27-32°.

12 августа ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 26-31°.

13 августа местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 26-31°.

14 августа в Киеве и области местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 14-19°, днем 24-29°.

15 августа погода существенно не изменится.