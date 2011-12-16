Moody's снизило прогноз рейтинга 13 банкам Украины

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтинга 13 банкам Украины со стабильного до негативного, говорится в сообщении агентства, переданного УНИАН.

Действие последовало вслед за ухудшением прогноза по суверенному рейтингу Украины со стабильного до негативного.

Moody's ухудшило до негативного прогноз изменения долгосрочных депозитных рейтингов В3 таким банкам: «ОТП Банк», «Приватбанк», «Укрэксимбанк», «Укрсиббанк», «Райффайзен Банк Аваль», Сбербанк России, «Первый украинский международный банк», Банк «Форум», Банк «Пивденный», Ощадбанк, Банк «Кредит-Днепр», «Проминвестбанк», «Укринбанк».

Прогноз по рейтингам В1 «Приватбанка», «Укрэксимбанка» и «Укрсиббанка» по обязательствам в иностранной валюте ухудшены со стабильного до негативного.