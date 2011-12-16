В Новогоднюю ночь метро в Киеве будет работать на 3.5 часа дольше

В Новогоднюю ночь работа столичного метрополитена будет продлена на 3 часа 30 минут.

Кроме того, 31 декабря с 20.00 в Киевском метро будет увеличено количество пар поездов на линиях в соответствии с пассажиропотоком, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на распоряжение КГГА об организации работы пассажирского транспорта при проведении общегородских Новогодних и Рождественских мероприятий.

Согласно распоряжению, КП «Киевпастранс» увеличит количество автобусов, трамваев и троллейбусов 31 декабря с 20.00. А 1 января 2012 года работу общественного транспорта продлят до 4.30.

Также будет организована работа отдельных маршрутов, которые курсируют от станций метро в ночное время (после 4.30) с большим интервалом движения.

Увеличится количество единиц общественного транспорта на автодорогах столицы и 7 января, на Рождество, а 19 января до завершения мероприятий в Гидропарке будет курсировать больше пар поездов метро.

Также столичная власть обратится в Главное управление МВД Украины в г. Киеве с просьбой усилить охрану общественного порядка в Новогоднюю ночь на всех маршрутах общественного транспорта и особенно в центральной части Киева.

При необходимости предусматривается запрещение движения транспорта по улице Крещатик от улицы Институтской до улицы Богдана Хмельницкого 19 декабря с 16.50 до завершения церемонии зажжения Главной новогодней елки на Майдане Незалежности.

С 19.00 31 декабря до 6.30 1 января будет закрыто движение всех видов транспорта по Крещатику от Бессарабской площади до улицы Институтской. Кроме того, в это же время будет закрыто движение транспорта (кроме городского пассажирского общего пользования и специального) на: улице Софийской (от улицы Владимирской до Майдана Незалежности) и прилегающих к ней улицах; улице Малой Житомирской (от Майдана Незалежности до переулка Владимирского).

С 17.00 31 декабря и с 11.00 7 января на время проведения общегородских мероприятий будет запрещена парковка транспорта на проезжей части улицы Софийской (от улицы Владимирской до Майдана Незалежности), улицы Малой Житомирской (от Майдана Незалежности до переулка Владимирского), улицы Эспланадной, улицы Рогнединской (от улицы Шота Руставели до Эспланадной), улицы Шота Руставели (от улицы Рогнединской до улицы Бассейной).

«Киевавтодор» обязан выделить специальную уборочную технику для обеспечения надлежащего движения транспорта после завершения празднований 1 января 2012 года.