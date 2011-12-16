Кто "крышует" незаконные карьеры?

Депутаты Тернопольского облсовета обвиняют контролирующие органы в «крышевании» незаконной разработки карьеров.

Как передает корреспондент УНИАН, во время рассмотрения вопроса о законности использования недр депутаты из разных фракций привели многочисленные факты незаконной эксплуатации карьеров, причем сопровождали свои доказательства фотографиями и видео.

«В одном из карьеров Тернопольского района мы увидели, что работает ковш, и уже вывозят грузовик песка. Мы остановили автомобиль, водитель заявил, что сейчас приедет его руководитель, и все равно все решит. Мы дождались, и приехали контролирующие службы якобы контролировать, а в действительности «крышевать», у нас есть их фамилии. Мы все-таки добились, чтобы этот песок повезли назад и высыпали», – сообщил депутат Павел ФЕДИК, сопровождая свой рассказ видео.

Он предложил закрепить депутата за каждым карьером.

«Потому что чем больше мы направляем туда правоохранительные органы, тем больше даем им искушений. А должен быть контроль общества и депутата, который будет действовать в связке с представителем природоохранной прокуратуры. Всех же не купят», – убежден депутат.

Все озвученные депутатами факты незаконной разработки недр председатель облсовета Алексей КАЙДА дал поручение собрать и направить в прокуратуру, областные управления СБУ и милиции.

«Но мы все убедились, кто «крышует» карьеры. Контролирующие органы «крышуют». А затем спрашивают, где взять деньги на дороги, на социально-экономическое развитие края. И этот вопрос к тем, кто имеет реальное влияние в области. Потому что мало стучать по столу, обвинять кого-то в «крышевании» и говорить о борьбе за легализацию», – сказал А.КАЙДА.

По данным депутатов, в области есть более 150 месторождений, однако большинство из них эксплуатируется самовольно.

За 11 месяцев 2011 года в местные бюджеты от недропользователей поступило только 11,3 млн. грн. При этом в июне глава облгосадминистрации Валентин ХОПТЯН заявлял, что на конец года область выйдет на показатель в 18-20 млн. грн. поступлений. Тогда руководителям районов была поставлена задача до конца года вдвое увеличить поступления от работы карьеров.

«У нас один карьер в Борщевском районе, который арендует немецкая фирма KNAUF, платит 5,6 млн. грн. на год, а все остальные карьеры области вместе – 3,6 млн. грн. Поэтому работа по легализации карьеров будет активизирована, и на конец года мы планируем выйти ориентировочно на 18-20 млн. грн. поступлений за пользование карьерами. Хотя, по моему мнению, здесь есть резерв на 50 млн. грн. ежегодно», – сказал тогда В.ХОПТЯН.

При этом председатель ТОГА неоднократно отмечал, что лишь 25% карьеров работают легально, и заявлял, что работу нелегализованных карьеров «крышують» разнообразные структуры.