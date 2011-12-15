Руководители киевской милиции и варшавской полиции обсудили проблемные вопросы подготовки к Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, во время встречи с делегацией Столичной комендатуры полиции Варшавы во главе с комендантом генералом полиции Адамом МУЛЯЖЕМ начальник управления Алексей КРИКУН заявил, что у киевской милиции есть три главные проблемы, которые напрямую связаны с состоянием финансирования программы подготовки к Евро-2012.

А.КРИКУН отметил, что первой проблемой является объединенная фан-зона на Крещатике, в которой соберутся болельщики команд-соперников. По его словам, для обеспечения общественного порядка логично было бы разделить зрителей, ведь нередко болельщики во время просмотра матча активно употребляют слабоалкогольные напитки в больших количествах.

“Азарт переживания, умноженный на количество потребленного, может привести к конфликтам”, - сказал А.КРИКУН.

По его словам, еще одной проблемой является установление на улицах города камер видеонаблюдения. А.КРИКУН отметил, что планом подготовки предусматривалась интеграция таких камер в систему управления нарядами милиции, что даст возможность милиции более эффективно фиксировать правонарушение и реагировать на них.

Третьей проблемой, по словам А.КРИКУНА, является изучение иностранных языков работниками милиции. Он отметил, что в соответствии с планом подготовки, предусматривалось привлечение к преподаванию специалистов Министерства образования и науки, но в связи с отсутствием финансирования эта позиция остается невыполненной, и столичная милиция вынуждена самостоятельно решать ее. При этом А.КРИКУН отметил, что существенную помощь столичному управлению милиции в этом вопросе оказывает Национальная академия внутренних дел, в целом планируется, что к Евро-2012 более 2 тыс. работников милиции выучат английский и немецкий языки.

Польская делегация посетила НСК «Олимпийский», ознакомились с системами безопасности стадиона. А.МУЛЯЖ отметил, что киевская милиция и варшавская полиция преимущественно имеют одинаковые проблемы. При этом он пожелал, чтобы в финале европейского чемпионата по футболу на киевском стадионе встретились команды Украины и Польши, а украинские и польские правоохранители вместе обеспечили бы общественный порядок.

Столичные управления внутренних дел Украины и Польши подписали протокол о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью на 2012-2013 годы.