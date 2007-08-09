Дождик, дождик, перестань, перестань... (прогноз на 10 - 14 августа)

10 августа на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность. В восточных областях и на севере Левобережья преимущественно без осадков; на остальной территории пройдут кратковременные дожди, грозы, кое-где шквалы 15-20 м/с, в западных и центральных областях местами сильные дожди. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 23-28°, на юге до 32°.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

11-12 августа сохранится переменная облачность. В западной части пройдут дожди, грозы, 12 августа в Карпатах и Закарпатье местами сильные дожди; на остальной территории без осадков, только в Житомирской, Винницкой, Одесской областях и в Крыму отдельные кратковременные дожди с грозами. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18° (11 августа в восточных областях местами 11-12°), на юге 17-22°; днем в западных областях 23-28°, на остальной территории 26-31°, в южной части, Донецкой, Луганской области местами до 34°.

13-14 августа в западных областях пройдут грозовые дожди (14 августа местами); температура ночью 12-17°, днем 22-27°. На остальной территории местами кратковременные дожди, грозы (ночью 13 августа в восточных областях, Крыму и Приазовье преимущественно без осадков); температура в южной части и восточных областях ночью 18-23°, днем 29-34°, в северных и центральных областях ночью 14-19°, днем 26-32°.

В г. Киеве и области 10 августа переменная облачность, пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, при грозах порывистый. Температура в Киеве ночью 16-18°, днем 25-27°; по области ночью 14-19°, днем 23-28°.

11-12 августа - переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 26-31°.

13-14 августа местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 14-19°, днем 27-32°.