Парламент уделил время порнографии и разврату

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины (относительно преступлений против нравственности в сфере половых отношений)».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 271 из 316 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом планируется внесение изменений в Уголовный кодекс Украины. В частности, за создание или содержание мест разврата, а также сводничество для разврата, если это сделано с целью наживы либо повторно, либо по предварительному сговору группой лиц, либо служебным лицом с использованием служебного положения, караются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Обращение произведений, изображений, кино- и видеопродукции, компьютерных программ или других предметов порнографического характера, карается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан либо арестом сроком до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией порнографических предметов и средств их изготовления и распространения. Такие же действия, совершенные повторно либо по предварительному сговору группой лиц, либо служебным лицом с использованием служебного положения, либо с получением дохода в крупном размере, караются штрафом от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией предметов порнографического характера и средств их изготовления и распространения. Такие же действия, совершенные организованной группой, или относительно произведений, изображений или других предметов порнографического характера, которые содержат детскую порнографию, или втягивание лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в обращение предметов порнографического характера несовершеннолетнего, а также сбыт таким лицом несовершеннолетнему лицу или распространение среди несовершеннолетних предметов порнографического характера, караются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией порнографических предметов и средств их изготовления и распространения.

Кроме того, предусмотрено, что втягивание лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста в обращение порнографических предметов малолетнего, а также сбыт малолетним или распространение среди них порнографических предметов, караются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией порнографических предметов и средств их изготовления и распространения.

Втягивание лица в создание произведений, изображений, кино- и видеопродукции, компьютерных программ или других предметов порнографического характера с использованием обмана или уязвимого состояния этого лица или с применением насилия или угрозой насилием, уничтожения имущества или разглашения сведений, которые это лицо желает сохранить в тайне, карается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.