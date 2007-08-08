Голландия может запретить продажу галлюциногенных грибов

10:54, 08 августа 2007
Общество
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Туристы отрываются по полной

Галлюциногенные грибы Кампания против галлюциногенных грибов развернулась в Нидерландах на правительственном уровне. Большинство партий в голландском парламенте требуют запретить продажу психотропных грибов. Политики беспокоятся за неосмотрительных туристов, которые приезжают в страну специально, чтобы попробовать легализованные здесь наркотики. Нередко гости из-за границы попадают в больницы из-за передозировки и сильных галлюцинаций. 

В разгар отпускного сезона свыше трех четвертей обращений за медицинской помощью поступили именно от иностранцев - в отличие от местных жителей они не привыкли к наркотической свободе и пытаются воспользоваться ею на полную.

5 канал

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