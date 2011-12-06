В центре Симферополя горело здание 1915 года

В центре Симферополя сегодня горело трехэтажное здание 1915 года, жертв нет.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС.

Информация о пожаре по улице Горького, 5, поступила спасателям в 13.32. К месту чрезвычайного происшествия направили 6 отделений пожарно-спасательной службы.

Возгорание возникло в межэтажном перекрытии третьего этажа и на чердаке. Большое количество утеплителя в чердачном помещении, который лежал на пылающем перекрытии, способствовало сильному задымлению. «Пожарные работали в составе трех звеньев газодымозащитной службы в аппаратах защиты органов дыхания. 28 человек, которые находились в здании - в основном, это работники разных фирм, арендующих помещения, были эвакуированы», - говорится в пресс-релизе.

Возгорание ликвидировали в 15.14.

По предварительной версии, причиной пожара, площадь которого составляла 60 квадратных метров, стало короткое замыкание электропроводки.