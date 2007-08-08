Первый банк материнского молока появится в Мадриде

В мадридском госпитале "12 октября" (Doce de Octubre) до конца года появится первый в Испании банк материнского молока, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на интернет-версию газеты ABC.

"Создание банка материнского молока поможет лучше заботиться о детях, особенно о недоношенных малышах и детях с серьезными патологиями", - сообщает издание со ссылкой на областное правительство Мадрида.

Об инициативе, которая обойдется правительству в 115 тысяч евро, стало известно накануне международного Дня материнского кормления, который отмечается 7 августа.

"В банке будет храниться специально обработанное и пастеризованное материнское молоко, которое будет браться и предоставляться на бесплатной основе. Все бутылочки с молоком будут сортированы по времени со дня получения молока, а также в зависимости от стадии беременности женщины - чтобы легче было выбрать наиболее подходящего донора", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что информация о донорах и получателях молока останется конфиденциальной, как это происходит при сдаче крови.

"Молоко, в первую очередь, будет предоставлено новорожденным и недоношенным детям, а также детям-аллергикам, подвергнутым хирургическому вмешательству, не воспринимающим искусственное молоко, с инфекционными хроническими заболеваниями, с врожденными патологиями и тем, чьи матери не могут давать молоко", - уточняется в сообщении правительства.

В нем отмечается, что одной из задач нововведения также является продвижение материнского кормления. С этой целью госпиталь "12 октября" планирует провести осенью "неделю продвижения материнского кормления", во время которой будут организованы семинары и "круглые столы" для "поддержки молодых матерей и их новорожденных детей".