Правительство России в ближайшее время объявит о зерновых интервенциях
00:26, 08 августа 2007Общество
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Об этом сообщил министр экономики
|Герман Греф
"Мы согласовали с Минсельхозом, и в ближайшее время объявим об интервенциях. У нас есть хорошие запасы. Мы будем продавать зерно", - сказал Греф.
Зерновые интервенции направлены на стабилизацию цен на рынке. В ходе интервенций государство продает зерно компаниям по фиксированной цене ниже рыночной.
По словам Грефа, пока не определены точные сроки интервенции и цена, по которой государство предложит на рынок зерно твердых сортов пшеницы. Но этот механизм уже согласован как мера по стабилизации цен на хлеб, отметил министр.
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