Правительство России в ближайшее время объявит о зерновых интервенциях

Правительство РФ в ближайшее время объявит о зерновых интервенциях, чтобы погасить произошедший в июле рост цен на зерно, муку и хлеб, сообщил журналистам глава Министерства экономического развития Герман Греф.

"Мы согласовали с Минсельхозом, и в ближайшее время объявим об интервенциях. У нас есть хорошие запасы. Мы будем продавать зерно", - сказал Греф.

Зерновые интервенции направлены на стабилизацию цен на рынке. В ходе интервенций государство продает зерно компаниям по фиксированной цене ниже рыночной.

По словам Грефа, пока не определены точные сроки интервенции и цена, по которой государство предложит на рынок зерно твердых сортов пшеницы. Но этот механизм уже согласован как мера по стабилизации цен на хлеб, отметил министр.