Для интернет-торговли может понадобиться отдельный закон

Законопроект «О внутренней торговле» направлен на обеспечение ценовой стабильности социально-значимых товаров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор департамента развития торговли Министерства экономического развития и торговли Украины Игорь ГАРБАРУК в ходе круглого стола, посвященного обсуждению данного законопроекта.

По его словам, законопроект направлен не на урегулирование торговли, а на обеспечение покупателей качественными товарами по приемлемым ценам, и будет препятствовать неконтролируемому росту цен.

И.ГАРБАРУК отметил, что данный документ позитивно скажется на детенизации розничной торговли путем развития современных форматов магазинов, доля которых сегодня составляет 18%.

Он добавил, что необходимость в разработке и принятии законопроекта обусловлена тем, что сегодня нормы, регулирующие торговую деятельность, разбросаны по законам и нормативным актам, а также отсутствием регулирования интернет-торговли, недостатком квалифицированных кадров и обеспеченности торговыми площадями.

По мнению директора департамента, законопроект поспособствует решению проблемы незаконного размещения малых архитектурных форм, вследствие которого Киев ежегодно теряет до 100 млн. грн. арендных платежей, урегулирует отношения между собственниками рынков и арендаторами через введение ограничения маржи на аренду торговых мест на рынках.

Кроме того, законопроект вводит норму, согласно которой арендовать торговые площади от 200 кв. м смогут только субъекты предпринимательской деятельности, которые находятся на общей системе налогообложения.

Документ предусматривает, что рыба, мясо и птица будут продаваться только в стационарных объектах торговли, а табак и сигареты — в специализированных местах. Законопроект также вводит запрет на получение платы за оказание маркетинговых и рекламных услуг при реализации социально значимых продовольственных товаров.

Интернет-торговцев планируется обязать иметь офисные помещения, чтобы потребители смогли вернуть некачественный товар или обратиться с претензиями.

И.ГАРБАРУК также не исключил, что для регулирования деятельности интернет-торговли будет создан отдельный документ.

Напомним, что 12 октября Кабинет министров одобрил проект Закона «О внутренней торговле» для передачи его на рассмотрение Верховной Радой.

Законопроект о внутренней торговле №9443 зарегистрирован в парламенте 10 ноября 2011 года.