На Харьковщине подняли 19 российских вагонов

Все 19 вагонов грузового поезда, которые вчера, 6 августа, в 13 час. 15 мин. сошли с рельсов на 125-ом километре участка Прокопивка-Старовиривка Южной железной дороги в Купянском районе Харьковской области, подняты и отправлены в депо для проведения ремонта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, также восстановлена контактная линия высокого напряжения. Продолжаются работы по восстановлению железнодорожного полотна. Для работ привлечены два ремонтных поезда. На месте события работает оперативная группа Главного управления МЧС в Харьковской области.

Как сообщал УНИАН, на перегонке между станциями Прокопивка - Старовиривка (Южная железная дорога), во время прохождения грузового поезда № 2419, который сформирован из 61 вагона (владелец вагонов - Россия), сошли с рельсов 19 пустых полувагонов, из них 15 опрокинулись.

В результате аварии разрушены 2 электроопоры контактной линии высокого напряжения и поврежено 400 м железнодорожного полотна. Движение поездов по аварийному участку временно ограничено и осуществляется по объездному маршруту. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина аварии - техническая неисправность полувагона №14.