Совершено нападение на районный штаб БЮТ в Житомирской области

20:34, 06 августа 2007
Общество
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Похищены "электронные носители"

БЮТВ Житомирской области совершено нападение на один из районных штабов Блока Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в офисе Житомирского областного штаба БЮТ заявил председатель областной организации БЮТ Сергей ПАШИНСКИЙ.

По его словам, злоумышленники выломили входные двери на первом и втором этажах штаба и попали в помещение местной партийной организации.

"Их целью, наверно, было получение доступа к штабной документации и архивам, которые хранились в сейфе. В конечном итоге, именно документы стали объектом преступных посягательств злоумышленников, которые выломили дверцы сейфа и совершили погром внутри партийного офиса", - сообщил С.ПАШИНСКИЙ.

По его словам, украдены электронные носители данных, на которых содержалась вся информация о членах партии, партийных группах, данных о депутатской деятельности всех партийных фракций Малинского района Житомирской области.

С.ПАШИНСКИЙ отметил, что Житомирская областная организация БЮТ считает подлинной причиной нападения на районный штаб в Малине попытки политических оппонентов сорвать начатый процесс сбора подписей за проведение народного референдума о внесении изменений в Конституцию.

Он также сообщил, что во всех районах Житомирской области подобные собрания прошли "с большим успехом". В частности, в Малине такое собрание состоялось 31 июля, а инициативная группа в количестве 39 человек была зарегистрирована именно накануне нападения на штаб.

С.ПАШИНСКИЙ также подчеркнул, что областная организация БЮТ требует от правоохранительных органов немедленно расследовать этот инцидент.

 

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