19 вагонов, сошедшие с рельс в Харьковской обл., принадлежат российской ж/д

Все 19 вагонов грузового поезда, которые сегодня сошли с рельс на 125-м километре участка Прокоповка-Старовировка Южной железной дороги (ветвь Харьков – Купянск), принадлежат ОАО «Российские железные дороги».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-центре Южной железной дороги.

По данным пресс-центра, грузовой поезд № 2419, в который входил 61 пустой вагон, следовал со скоростью 50 км в час в направлении России. Схождение с рельс 19 полувагонов произошло в 13.03. Первым сошел 10-й вагон с головы поезда.

Жертв и пострадавших нет. Угрозы окружающей среде также нет.

Причина аварии, по предварительным данным, - техническая неисправность вагона, хотя ее окончательное установление продолжается компетентной комиссией. На данный момент продолжаются восстановительные работы.

Движение пассажирских поездов осуществляется через станцию «Славяногорск» Донецкой железной дороги. Перевозка пригородных пассажиров от станции Граково в Харьков осуществляется электричками по привычному графику, от Гракового в Купянск и из Купянска в Граково – автобусами за счет Южной железной дороги, сообщили в пресс-центре.