В Харьковской области сошли с рельс 10 вагонов

В Харьковской области, в районе станции Прокофьевка сошли с рельс 10 пустых железнодорожных вагонов грузового поезда, следовавшего в Российскую Федерацию.

Об этом сообщается на официальном веб-сайте Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление МЧС Украины в области.

По предварительным данным, жертв нет.