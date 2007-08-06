В Харьковской области сошли с рельс 10 вагонов
16:05, 06 августа 2007Общество
1736 0
По предварительным данным, жертв нет
В Харьковской области, в районе станции Прокофьевка сошли с рельс 10 пустых железнодорожных вагонов грузового поезда, следовавшего в Российскую Федерацию.
Об этом сообщается на официальном веб-сайте Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление МЧС Украины в области.
По предварительным данным, жертв нет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter