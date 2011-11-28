В драке ножевые раны получили три человека

В одном из ночных развлекательных заведений Винницы произошла драка, в результате которой ножевые ранения получили трое мужчин.

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД в Винницкой области.

По словам пострадавших, телесные повреждения они получили во время драки с двумя мужчинами, которые отдыхали со своими подругами. Одному из мужчин не понравилось, как в фойе мужчина из соседней компании посмотрел на его подругу. На этой почве между ними возникла ссора и драка. Во время драки мужчина достал из кармана нож и ударил им противника в щеку. К драке приобщились товарищи и нападающего, и пострадавшего. Мужчина, в руках которого находился нож, нанес ножевые ранения и двум друзьям пострадавшего.

По «горячим следам» работники милиции задержали двух мужчин (32-х и 34 лет), которых подозревают в совершении данного преступления. Сейчас подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания.

Трое пострадавших винничан, 26, 29 и 33 лет, с ножевыми ранениями разной степени тяжести госпитализированы в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 УК Украины – «Умышленное тяжкое телесное повреждение», которая предусматривает санкцию в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.