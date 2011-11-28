В Киеве покажут фильм о жизни УГКЦ в подполье

Завтра, 29 ноября, в 17.30, в Киеве, в Кинопалаце (ул. Институтская, 1) состоится просмотр документального фильма «Владимир Стернюк: служение в подполье».

Показ фильма пройдет в рамках Общественных дней Украинской греко-католической церкви, сообщает Департамент информации УГКЦ.

Фильм освещает жизнь подпольного епископа Украинской греко-католической церкви Владимира (Стернюка), который в течение 20 лет возглавлял запрещенную Церковь в Украине как местоблюститель главы УГКЦ. В условиях преследования он сумел воспитать целое поколение молодых священников, а на переломе 80-90-х годов ХХ века - вывести Украинскую греко-католическую церковь из подполья.

Фильм – еще одна лента из цикла документальных фильмов, посвященных судьбе УГКЦ в XX веке. Это совместный проект Рекламно-продюсерского центра «Стар-ТВ» и Львовской архиепархии УГКЦ, созданный при содействии Львовского городского совета и меценатской поддержке Тараса КЕРНИЦКОГО и Игоря НАЗАРКЕВИЧА.

Вход свободный.