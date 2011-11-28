Банкир советует держать депозиты в гривне

На увеличение количества предложений коммерческими банками по депозитам повлияли три фактора.

Такое мнение высказал казначей одного из банков Василий Невмержицкий в эфире "Эра ФМ".

"Я считаю, что есть несколько факторов, влияющих на отсутствие ресурса, и почему мы видим в рекламе, что банки все больше и больше занимаются привлечением депозитов. Первое - это то, что с начала года коммерческими банками возвращено Национальному банку порядка 14,8 миллиарда гривен. Это кредиты рефинансирования, которые были получены ранее, в 2008 году. Второй момент - это существенные темпы развития кредитования в Украине. По статистике Национального банка, кредитные вложения в экономику выросли с начала года на 10,3% и составили 798 миллиардов гривен. ... Третий аспект связан с тем, что Национальный банк проводит политику стабилизации курса доллара по отношению к гривне", - сказал он.

На вопрос о том, в какой валюте сейчас выгоднее держать депозиты, он ответил:

"Сейчас я бы посоветовал размещаться в гривне. Банки на текущий момент предлагают хорошие ставки сроком на 1-3 месяца. Это не большие сроки, соответственно разместиться под ставку до 25% годовых, считаю, выгодно ... мы живем в Украине, наша национальная валюта - гривна, и гарантировать, что будет с другими валютами - это под вопросом".

Gazeta.ua