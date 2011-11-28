Лаборатория «Сделай себя сам» обещает много сюрпризов в новом сезоне

В информационном агентстве УНИАН стартовал второй сезон работы Лаборатории “Сделай себя сам”.

Об этом сообщил главный редактор УНИАН Александр ХАРЧЕНКО.

В частности, как сообщил А.ХАРЧЕНКО, активная работа Лаборатории проходит по двум главным направлениям - ежедневном обновлении страницы Лаборатории на сайте агентства и проведении тренингов в конференц-зале агентства.

По его словам, изменилась команда Лаборатории, и с этими изменениями руководство проекта связывает серьезные надежды. Заведующей Лаборатории назначена журналистка Татьяна ПОЛЯКОВСКАЯ, за подбор тренерской команды отвечает координатор проекта Павел ДИДЫК.

Как сообщила Т.ПОЛЯКОВСКАЯ, веб-страничка Лаборатории “Сделай себя сам” начала обновляться с 21 ноября. По ее словам, ежедневно эту страничку посещают по несколько тысяч человек, количество посетителей растет, а это означает, что ”мы на верном пути – людям интересны новости о возможностях человека, публикации об успешных людях, о преодолении ими препятствий на своем пути, о трагических судьбах, которые благодаря воле и характеру удалось изменить конкретным людям”.

Также Т.ПОЛЯКОВСКАЯ сообщила, что в новом сезоне в работе Лаборатории “Сделай себя сам” будет много сюрпризов. “В частности, мы составим рейтинг книг по саморазвитию, проведем конкурс “Selfmademan-2011”, во время которого сформируем рейтинг людей, которые “сделали себя” в этом году в Украине. Будем писать о новых открытиях, новых сенсациях, что помогают преодолевать трудности и достигать успеха. Например, о новом виде женщины - "Power Woman".

В свою очередь, П.ДИДЫК сообщил, что на этой неделе начинается работа Лаборатории по второму направлению – тренинги. Завтра, 29 ноября, в УНИАН состоится первый тренинг на тему: “Как правильно одеться/раздеться для работы?”. В рамках этого семинара-практикума от Инессы ПУСТОВАЛОВОЙ и Елены ГОНЧАРЕНКО вы узнаете о правилах формирования делового дресс-кода, законах подбора делового гардероба по цвету, стилю, форме и силуэту, а также глубже поймете значение дресс-кода в корпоративной культуре компаний. Подробнее о семинаре можно прочитать по ссылке.

Также в ближайшее время в рамках Лаборатории пройдут такие семинары и тренинги:

30 ноября – «У Будды - 10 баллов, у Цезаря - 8, у Пугачевой - 4. А у вас сколько? Мы готовы определить уровень вашей харизматичности!»

Без харизмы невозможно стать настоящим лидером. Каковы составляющие харизмы и как развивать собственную? Во время тренинга «Харизма. Как стать харизматичной личностью» психолог Валентин ШИВАЧЕНКО определит мощность вашей харизмы и научит, как поднять ее до наивысшей отметки.

Подробнее о семинаре читайте здесь.

2 декабря – «Как попасть в телевизор?».

Свои советы о том, как попасть на телепроект, что для этого делать, а чего делать точно нельзя, вам расскажут финалист телепроекта «Танцуют все-2!» Сергей ЗМИЁК и хореограф-постановщик первого и второго сезонов танцевального телепроекта «Майданс» Олег АНИКЕЕВ.

В рамках круглого стола вы сможете задать участникам популярных шоу любые вопросы, а также научитесь элементам джаз-фанка.

Подробнее о семинаре читайте здесь.

8 декабря – «Как шляпка может изменить жизнь?».

Влиять на нашу жизнь и изменять его могут неожиданные вещи. Модельер уникальных шляпок, кукольница Илона ЩАСЛИВАЯ расскажет об истории своего успеха и научит вас основам своего дела во время творчески-познавательного семинара «История одной шляпки, которая изменила мою жизнь».

Подробнее о семинаре читайте здесь.

Напоминаем, проект «Лаборатория «Сделай себя сам» стартовал в УНИАН в марте этого года. О том, какие возможности откроет проект перед всеми заинтересованными людьми, шла речь в материале «Как стать Джорджем Соросом за субботу и воскресенье», опубликованном на сайте УНИАН 17 марта.

В социальных сетях нас можно найти на страничке Facebook. Приглашаем вступать в клуб наших сторонников всех, кому интересна тема саморазвития и участие в наших мероприятиях.

Семинары проходят в агентстве УНИАН по адресу: Киев, Крещатик, 4.

Запись на семинары проводится по тел. (067) 133-20-00 или по электронной почте: sam@unian.net.

Если вы хотите получать сообщения о тренингах и других мероприятиях в рамках работы Лаборатории “Сделай себя сам”, сообщите об этом по адресу sam@unian.net, и мы подключим вас на рассылку.