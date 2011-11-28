В Луганской области убили директора телерадиокомпании

В Луганской области убит директор и учредитель ООО «Телерадиокомпания КТК» Сергей Лобода.

Эту информацию корреспонденту УНИАН подтвердила руководитель пресс-службы Управления МВД в Луганской области Татьяна ПОГУКАЙ.

По ее словам, убийство произошло на прошлой неделе в Стаханове по месту жительства С.Лободы. Точную дату убийство она не назвала, но отметила, что возглавляемая им телекомпания занимается ретрансляцией телеканалов в городе Кировск (Луганская область).

«На данный момент сотрудники милиции производят розыскные мероприятия по установке лиц, причастных к убийству», - сказала Т.ПОГУКАЙ.

По информации алчевской газеты «Неделя+», С.Лобода умер от удара по голове тяжелым предметом.

«Тело погибшего обнаружили в районе его гаража. По информации местных правоохранителей, убийца пока неизвестен. В Кировске появились слухи, что убийство связано с переделом собственности, якобы готовился рейдерский захват телерадиокомпании», - пишет газета.