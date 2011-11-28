В киевском метро подрались футбольные фанаты?

Вчера вечером в Киеве на платформе станции метро «Лыбидская» произошло столкновение между двумя группами молодых людей.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, драка возникла через некоторое время после футбольного матча между командами «Арсенал» (Киев) и «Черноморец» (Одесса), который проходил на столичном стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

При этом в главке заметили, что пока не имеют информации, были ли участники драки фанами указанных футбольных клубов.

Также в милиции отметили, что не могут подтвердить или опровергнуть информацию СМИ о том, что во время драки телесные повреждения получил работник милиции, который пытался прекратить конфликт.

В то же время, в столичном главке просят граждан, которые были свидетелями драки, и возможных потерпевших, обратиться с соответствующими заявлениями в милицию.