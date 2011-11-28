Сколько заработал в среднем каждый украинец в октябре

В октябре украинцы в среднем заработали на 8 грн меньше, чем в сентябре: 2729 грн на каждого против 2737 грн и на 407 грн больше, чем в октябре прошлого года, сообщает Госслужба статистики.

Реальная зарплата (с учетом инфляции) также увеличилась за год на 11,4%, но по сравнению с сентябрем-2011 каждый из нас стал беднее на 0,3% (или на те же 8 грн, учитывая нулевую инфляцию октября-2011). По отраслям зарплата чуть снизилась у всех, кроме авиаторов - они получают больше всех: 9436 грн, или +0,1%, банкиров - 5547 грн, или +5,9%, госслужащих - 3193, или +0,2% и рыбаков - 1583 или +2,7%, сообщает "Сегодня".

Финансовый аналитик МЦПИ Александр Жолудь говорит, что в сентябре зарплаты были выше, чем в октябре, за счет выплаты квартальных премий, отмечая при этом: «Такие колебания случаются постоянно (например, в августе было 2694, в июле - 2749.), надо смотреть месяц к месяцу прошлого года, а еще лучше - за соответствующий период прошлого года. За 10 месяцев рост составил почти 20% при инфляции 8,6%, хотя темпы увеличения зарплат снижаются, это связано с общим замедлением экономики как в мире, так и в Украине».

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко более пессимистичен: по его мнению, в экономике кризис, поэтому бизнес-структуры не могут платить «белые» зарплаты в прежних объемах, отсюда и снижение. Оба эксперта прогнозируют, что в ноябре средняя зарплата будет на уровне октябрьской.