Состоялись всеукраинские учения медиков МВД

Состоялись практические учения для медиков ведомственных учреждений управлений Министерства внутренних дел Украины.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, учения проходили на базе учебно-оздоровительного комплекса «Красная калина» Тернопольского государственного медуниверситета.

Участники учений совершенствовали практические навыки предоставления экстренной медицинской помощи.

Также в учениях принимали участие сотрудники правоохранительных органов, которые выезжают на места чрезвычайных происшествий или привлечены к охране общественного порядка, то есть там, где существует высокая вероятность экстремальных ситуаций и где может возникнуть необходимость в кратчайшее время оказать квалифицированную первую помощь.

«Такого рода учения проводятся впервые, хотя необходимость назрела давно. Руководство управления медицинского обеспечения и реабилитации МВД инициировало сбор медиков ведомственных заведений именно в Тернопольской области, поскольку у нас есть и соответствующая учебная база и, что главное, специалисты, которые готовы научить и поделиться своими знаниями и практическим опытом по основам предоставления необходимой медицинской помощи в экстренных ситуациях», – отметил помощник начальника по медицинскому обеспечению областного управления милиции Михаил ВАСИЛИШИН.

Он прибавил, что во время учебы преобладали не теоретические лекции, а практические занятия, на которых учили, как правильно действовать в тех или других ситуациях.

Среди пройденных сотрудниками правоохранительных органов практических курсов – принятие родов, наложение шин, квалифицированные меры реанимации с использованием дефибриллятора. Также работников милиции учили, как действовать в разных экстремальных ситуациях, как-то: спасение человека, который упал с высоты, тонул, пострадал от переохлаждения или в результате аварии.

Весь процесс практических действий засняли для создания учебного пособия, чтобы при его помощи медики могли обучать современным аспектам безотлагательных состояний и ситуаций в медицине сотрудников милицейских структур.