Депутат: игры с ядерными материалами опаснее игр со временем

Решение о строительстве централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения можно принимать только после обсуждения с общественностью и заключений специалистов.

Об этом в комментарии ZN.UAзаявил Анатолий Семинога, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

«Безусловно, проблема хранения отработанного ядерного топлива должна решаться. Но поспешные, необоснованные решения в этом вопросе недопустимы. Тем более что хранить радиоактивные материалы планируется неопределенное время (хотя действующее законодательство требует указывать срок хранения ядерного топлива) вблизи от несколькомиллионного мегаполиса, столицы государства. К оценке рисков и выбора оптимального (не только с экономической точки зрения, но и с позиций безопасности) размещения хранилища нужно привлечь широкий круг экспертов и ученых», — считает А. Семинога.

«По моему глубокому убеждению, на данном этапе законопроект должен быть отклонен. Вернуться к его рассмотрению возможно только после получения заключений независимых экспертов и обсуждения этих заключений широкой общественностью. Иначе может возникнуть ситуация, похожая на отмену перехода на зимнее время: сначала отменили, а только потом начали думать о возможных убытках и потерях. Однако игры с ядерными материалами значительно опаснее игр со временем», — подчеркнул депутат.

Напомним, что 18 октября 2011 парламент Украины принял в первом чтении проект закона Украины «Об обращении с отработавшим ядерным топливом» (регистрационный номер 8795). Главная задача предложенного законопроекта — законодательно закрепить место строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР, которыми оснащены практически все отечественные АЭС, в Чернобыльской зоне отчуждения.