Лавриновича пригласили в Санкт-Петербург

Министр юстиции Российской Федерации Александр КОНОВАЛОВ пригласил своего украинского коллегу министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА к участию во втором Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, который состоится в мае следующего года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста.

На Форуме планируется создать юридическую площадку для встречи законодателей из многих стран мира с целью обмена опытом, идеями и проведения профессиональных дискуссий.

По словам министра юстиции Российской Федерации, учитывая реформы, которые осуществляются в России в области юстиции, интересным представляется обменяться с украинскими коллегами проектами и подходами относительно реформирования нотариата и адвокатуры, пенитенциарной системы, улучшения качества нормативно-правовых актов, осуществления антикоррупционной экспертизы законодательства и тому подобное.

Кроме того, по словам А.КОНОВАЛОВА, Министерство юстиции Российской Федерации выражает заинтересованность в развитии взаимоотношений в рамках заключенного в 1998 году Соглашения о сотрудничестве между Министерством юстиции Украины и Министерством юстиции Российской Федерации.

«У нас есть желание сотрудничать с украинскими коллегами и повод. Такое сотрудничество будет способствовать обмену опытом и более эффективному решению системных проблем», - отметил российский министр.