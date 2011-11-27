В Хмельницкой области грузовой поезд сбил глухонемую

В райцентре Волочиск Хмельницкой области грузовой поезд сбил 32-летнюю жительницу Тернополя.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник управления по связям с общественностью линейного отдела на станции Хмельницкий Наталия ДУМКА.

По ее словам, трагедия произошла вчера, 26 ноября. Жительница Тернополя, которая была инвалидом детства (глухонемой), в неустановленном месте переходила железнодорожный путь и попала под грузовой поезд, который двигался из Жмеринки в Тернополь.

Травмы, которые женщина получила, оказались для нее смертельными.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства трагедии.