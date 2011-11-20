Задержан мужчина, «заминировавший» суд, прокуратуру, РГА и Пенсионный фонд

Правоохранители задержали 52-летнего жителя города Змиев Харьковской области, который сообщил о закладке взрывчатки в помещениях нескольких органов государственной власти.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, установлено, что это безосновательное сообщение он сделал из хулиганских побуждений.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября в Змиеве неизвестный мужчина по телефону сообщил о заминировании зданий Змиевского районного суда и прокуратуры района, Змиевской районной государственной администрации и районного управления Пенсионного фонда.

Из зданий, расположенных в радиусе 150 м одно от другого, были эвакуированы около 500 человек.

Во время обследования зданий и прилегающей территории взрывоопасных предметов не обнаружено.