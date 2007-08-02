БЮТ благополучно воссоздали

Всеукраинское объединение «Батькивщина», Украинская социал-демократическая партия и партия «Реформы и порядок» подписали соглашение о создании Блока Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее соглашение было подписано сегодня во в ходе очередного этапа VIII съезда ВО «Батькивщина».

По словам лидера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО, «Батькивщина» уже несколько лет сотрудничает с Украинской социал-демократической партией, которую возглавляет Евгений КОРНИЙЧУК, и «никаких претензий к этой политической силе не имеет». Поэтому, по ее словам, нет никаких оснований разрушать это единство.

Кроме того, она выразила удовлетворение, что к БЮТ решила присоединиться и партия «Реформы и порядок» во главе с Виктором ПИНЗЕНИКОМ.

«Я счастлива от того, что эта команда с нами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, лидер ПРП В.ПИНЗЕНИК отметил, что его политическая сила единодушно приняла решение об участии в БЮТ.

Он выразил уверенность, что все политические силы вместе, несомненно, одержат победу.

В свою очередь, лидер УСДП Е.КОРНИЙЧУК также отметил, что решение о вхождении в состав БЮТ члены партии приняли единодушно.

«Без харизмы и надежности лидера БЮТ наша команда себя не видит», - сказал он.