Киев с августа перешел на сезонную оплату за отопление

Киев с 1 августа с.г. перешел на сезонные тарифы оплаты за коммунальные услуги по централизованному отоплению для населения.

Как сообщил корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение “Об установлении и согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды” подписал Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ 30 июля. Полный текст документа размещен на официальном веб-портале городской власти.

В частности, в распоряжении говорится, что, начиная с 1 августа в 2007 г., начисление населению услуг по отоплению (при отсутствии домовых средств учета тепловой энергии на отопление) прекращается и возобновляется в отопительный сезон, начало которого определяется соответствующим распоряжением Киевской городской государственной администрации.

Своим распоряжениям руководство города утвердило уже действующие в Киеве тарифы за услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению, которые должны быть взяты для расчетов с населением производителями и исполнителями услуг, а также согласованы предприятиями-производителями услуг, в том числе ЗАО "ЭК "Укр – Кан Пауер" (АК "Дарницкая ТЭЦ") и АК "Киевэнерго" (в части тепловых пунктов, которые находятся на балансе) и исполнителям этих услуг других форм собственности.

Сейчас тариф на услуги по централизованному отоплению для населения установлен в размере 1,60 грн. за 1 кв. м отопительной площади в месяц. Расчеты за отопление проводятся ежемесячно на протяжении года. Этот тариф теряет действие с 1 августа в 2007 г., отмечено в распоряжении.

При этом централизованное отопление в отопительный период (для расчетов льгот и субсидий при проведении расчетов с населением по показателям домовых средств учета) и выставление платежей выполнения услуг в отопительный период при отсутствии домовых средств учета, с последующей оплатой населением на протяжении года, если счетчик принадлежит балансодержателю, будет стоить 3,20 грн. за 1 кв. м отапливаемой площади, если не принадлежит – 3,18 грн. за кв. м отапливаемой площади. В примечании к документу отмечено: тарифы применяются с начала отопительного сезона пропорционально количеству дней в октябре, которые относятся к этому сезону, по окончании отопительного сезона, тариф применяется пропорционально к количеству дней в апреле, которые относятся к отопительному сезону.

Тариф на горячую воду в помещениях, оборудованных счетчиками, составляет 6,84 грн. за 1 кубометр; в помещениях без счетчиков – 24 грн. за 1 человека в месяц.

В документе также отмечено, что тарифы на услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды подлежат пересмотру в случае изменения тарифов на тепловую энергию или услуги по централизованному снабжению холодной воды.

Распоряжение КГГА от 30 мая с.г. „Про установление тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды" признано таким, которое потеряло действие.

Как сообщал УНИАН, 30 июля первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО сообщил, что «Киевэнерго» предлагает ввести сезонные тарифы за теплоснабжение с 1 января в 2008 г. По подсчетам компании, ее убытки при введении такой схемы с августа 2007 года будут составлять 110 млн. грн., средства на покрытие которых необходимо будет или выделить из городского бюджета, или найти какой-то другой вариант их компенсации.