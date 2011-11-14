Организации украинцев Европы призывают Януковича обеспечить расследование

Организации украинцев Европы призывают Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА обеспечить расследование попыток рейдерского захвата в Киеве помещения, в котором находятся Муниципальная академическая хоровая капелла имени Ревуцкого и издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении, подписи под которым поставили представители 21 организации украинцев Европы.

“Обращаемся к Президенту Украины как гаранту Конституции с призывом обеспечить полное и всестороннее расследование этой рейдерской атаки и надлежащим образом наказать всех заказчиков и исполнителей данного преступления, приняв во внимание не только криминальный факт самовольного захвата помещения, но и общественный и моральный вред, которого он причинил украинской общественности”, - говорится в документе.

В заявлении отмечается, что оба культурных учреждения являются визитной карточкой Украины в своих областях на международной арене и играют ведущую роль в культурном развитии Украины как государства.

Заявление подписали представители Христианского Общества украинцев в Италии, Союза украинцев Португалии, Украинской общины в Испании, Репрезентативного комитета украинского общества Франции и ряда других.