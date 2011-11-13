Человек промерз в болоте в 300 метрах от автодороги

В Херсонской оаблсти на Арабатской Стрелке бойцы МЧС спасли человека, вытащив его из болота.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМЧС в Херсонской области сегодня, 13 ноября в 8.00 утра в Генический райотдел МЧС поступила информация, что на расстоянии 300 метров от дороги Геническ –Стрелковое в заболоченной местности находится человек, который не может выбраться с ила самостоятельно.

С помощью спецсредств спасатели МЧС вытащили мужчину на твердую почву.

Спасенным оказался 40-летний житель райцентра Новотроицкое, который минувшей ночью решил добраться с Арабатской Стрелки в Геническ, срезав путь по местным солончакам. Но местность оказалась заболоченной.

После спасения пострадавший был госпитализирован в Геническую районную больницу с переохлаждением и обморожением пальцев стоп.