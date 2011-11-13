Соседка заказала двойное убийство

В Киевской области задержаны подозреваемые в совершении двойного убийства в Одессе.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел.

В частности, как напоминают в МВД, две погибшие женщины были обнаружены 7 ноября в одной из коммунальных квартир в доме на Итальянском бульваре Одессы. Установлено, что пострадавшими являются хозяйка квартиры, 1960 года рождения, и ее 22-летняя дочь. На их телах эксперты насчитали множество колото-резаных ножевых ран.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в поле зрения правоохранителей попали двое подозреваемых – мужчины 1954 и 1978 года рождения, ранее неоднократно судимые. Сотрудники одесской милиции задержали их в Киевской области, где они скрывались.

Также была установлена и задержана еще одна подозреваемая – 52-летняя одесситка, соседка погибших. Как сообщили задержанные мужчины, эта гражданка пожаловалась, что постоянно страдает из-за конфликтов, инициируемых пострадавшей, поэтому и попросила найти на нее управу. За эту услугу она пообещала заплатить около 2 тыс. дол., выдав аванс исполнителям в сумме 600 дол. После совершения убийства мужчины потребовали остальную сумму, однако женщина в качестве гарантии последующей выплаты отдала свои золотые украшения. Затем преступники отправились на автовокзал, сели в маршрутное такси и поехали в Киев.

Как сообщил начальник Одесского городского управления милиции Владимир БОСЕНКО, работники правоохранительных органов проводят комплекс следственных мероприятий в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Все фигуранты содержатся под стражей.